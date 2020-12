Ajax-Atalanta, probabili formazioni

9 Dicembre 2020

Alle 18:55 l'Atalanta, sul campo dell'Ajax, proverà a conquistare il pass per gli ottavi di finale di Champions League (impresa già riuscita la passata edizione). Con una vittoria o un pareggio, la qualificazione sarà matematica (all'andata la gara si è conclusa sul risultato di 2-2).

Gasperini punta sulla qualità dei suoi migliori uomini. In campo, dal primo minuto, ci dovrebbero essere Ilicic, Gomez e Zapata, quest'ultimo autore di una doppietta nella sfida a Bergamo contro la squadra olandese. In difesa, il terzetto formato da Toloi, Romero e Djimsiti. Massima attenzione all'Ajax, squadra di enorme talento e dal palleggio fluido. In particolare, da limitare le giocate di Tadic.

Ajax (4-3-3): Onana; Klaiber, Schuurs, Blind, Tagliafico; Alvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Tadic, Promes. All. Ten Hag

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata. All. Gasperini