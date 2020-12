Rispunta Maurizio Sarri per una panchina di serie A

9 Dicembre 2020

Tra indiscrezioni su presunti litigi e messaggi vocali che stanno circolando da qualche giorno ci sono acque agitate in casa dell’Atalanta.

Spuntano già i nomi dei successori in caso di rottura anticipata del rapporto con Gian Pero Gasperini: si fa anche il nome di Maurizio Sarri, ancora al palo dopo avere chiuso la sua esperienza con la Juventus.

Mercoledì sera, dopo la gara di Champions League che gli orobici affronteranno in casa dell’Ajax, dovrebbe sapersene di più. Di certo non è la situazione migliore per affrontare una gara così delicata.