Milan, manca l’intesa per il rinnovo di Calhanoglu

28 Dicembre 2020

Distanza tra le parti riguardo al rinnovo di Calhanoglu

Non ci sarebbe ancora l'accordo per il rinnovo del contratto di Calhanoglu, in scadenza il prossimo giugno. Secondo la Gazzetta dello Sport, la distanza tra le parti in gioco sarebbe ancora piuttosto considerevole.

Il Milan sarebbe pronto a mettere sul piatto un ingaggio da 3,5 milioni di euro a stagione. L'entourage del centrocampista vorrebbe cinque milioni (più vari bonus) a stagione. Situazione in divenire. Si cerca un accordo a metà strada.