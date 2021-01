Kokorin-Fiorentina, arriva l’annuncio

21 Gennaio 2021

Nei prossimi giorni il giocatore volerà in Italia per le visite mediche.

L’attaccante russo Alexandr Kokorin è di fatto un giocatore della Fiorentina.

Ad annunciarlo è stato lo Spartak Mosca con un comunicato sul proprio sito ufficiale: "Lo Spartak ha raggiunto un accordo con la Fiorentina per il trasferimento al club italiano dell'attaccante Alexandr Kokorin – vi si legge -. Nei prossimi giorni il giocatore volerà in Italia per le visite mediche e, in caso di esito positivo, firmerà un contratto di 3 anni e mezzo con i viola. Auguriamo ad Alexandr di mettersi alla prova con successo in uno dei principali campionati di calcio".