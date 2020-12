Tra Monza e Vicenza finisce 1-1

2 Dicembre 2020

I portieri, Perina e Lamanna, non sono parsi esenti da colpe.

E’ venuto fuori un pareggio tra Monza e Vicenza nel recupero di serie B di mercoledì pomeriggio. 1-1 all’U Power Stadium con i brianzoli che sono passati in vantaggio nel primo tempo con un colpo di testa di Maric su cross di Sampirisi e si sono fatti riprendere nella ripresa da una conclusione dalla distanza di Dalmonte. In entrambi i casi i portieri, Perina e Lamanna, non sono parsi esenti da colpe.

Il Monza di Cristian Brocchi sale a 14 punti, 6 in meno della capolista Salernitana e alle spalle di un manipolo di squadre. Ancora più indietro il Vicenza di Mimmo Di Carlo, ora a quota 8 ma con una partita in meno rispetto alle prime della classe.