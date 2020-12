Spal, il Pisa ferito può fare male

5 Dicembre 2020

I nerazzurri vogliono riscattare la pesante sconfitta interna con il Cittadella (1-4).

C’è da aspettarsi una gara spumeggiante al Mazza tra la Spal e il Pisa. E anche più di un gol.

Nelle ultime 24 partite in trasferta in serie B, naturalmente comprendendo anche il torneo scorso, la squadra toscana ha sempre subito gol, tranne che in una circostanza, e in questo torneo è quella che ha segnato di più lontano dalle mura amiche: dieci gol come il Lecce. In casa, in questa serie B, la Spal ha subito tre reti soltanto e da 400’ minuti complessivi mantiene la porta inviolata in cadetteria: un banco di prova importante per gli uomini di Marino quello con i nerazzurri, che vogliono riscattare la pesante sconfitta interna con il Cittadella (1-4).

Si gioca alle 14.