Addio a Ernesto Galli

30 Novembre 2020

L’ennesimo lutto per il calcio italiano. E’ morto Ernesto Galli. Aveva 75 anni e ha combattuto per giorni in un letto di un ospedale vicentino prima di arrendersi. Nato a Venezia nel 1945, Galli è stato una delle bandiere del Vicenza: ha contribuito alla conquista della promozione in serie A nella stagione 1976-77 e l’anno dopo al secondo posto in classifica dietro alla Juventus.

Con la casacca biancorossa è sceso in campo 137 volte. Da giocatore ha militato anche nell’Udinese, nella Spal, nel Brescia e nel Cesena.