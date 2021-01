Pobega: “Giochiamoci le nostre carte”

7 Gennaio 2021

"Forse ultimamente non abbiamo raccolto tutti i frutti di ciò che abbiamo creato" dice il centrocampista dello Spezia.

Tommaso Pobega, centrocampista dello Spezia decisivo nella clamorosa affermazione dei liguri sul campo del Napoli, con Radio Sportiva ha espresso le proprie sensazioni.

"Spero di aver fatto un piacere a Milanello per il gol in partita, ma sono concentrato sullo Spezia – ha detto -. Ho amicizia con molti ragazzi: ogni tanto ci sentiamo, con Gabbia ma non solo. In un futuro sarebbe bello tornare ad essere compagni. Penso però che adesso io debba migliorare per essere sempre pronto per giocare anche per il Milan".

"In molti di noi sono alla prima esperienza in A e vogliamo giocarci le nostre carte: forse ultimamente non abbiamo raccolto tutti i frutti di ciò che abbiamo creato. Dobbiamo continuare con la voglia di sacrificarci sempre di più come abbiamo fatto ieri" ha aggiunto Pobega.