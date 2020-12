Milan: Zlatan Ibrahimovic stronca il Pallone d’Oro

27 Dicembre 2020

Zlatan Ibrahimovic non è interessato molto al Pallone d'Oro

Nel corso della sua lunghissima carriera, Zlatan Ibrahimovic non ha mai vinto il Pallone d'Oro (così come la Champions League). La stella del Milan non è affatto affranto, anzi il riconoscimento legato a France Football non lo scalda più di tanto.

Non cambierei i miei 12 Guldbollen (massimo premio individuale calcistico svedese ndr) per uno di France Football. Perché per me significano continuità. Ho visto tanti che hanno vinto Mondiale, Europeo, Champions League, anche il Pallone d'Oro, hanno avuto un anno meraviglioso, fantastico, poi dopo sono spariti. Invece io sono nel game da 25 anni. Sempre al top. Sempre al top", le sue parole a SportWeek.