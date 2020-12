Messias resuscita il Crotone, Spezia ko

12 Dicembre 2020

Prima vittoria in campionato per il Crotone: i pitagorici nel secondo anticipo dell'undicesima giornata di Serie A hanno piegato per 4-1 lo Spezia allo Scida.

I padroni di casa nel primo tempo passano in vantaggio al 7' con Messias, ma vengono raggiunti al 18' da Farias, favorito da un errore di Zanellato. Nella ripresa accelerazione dei calabresi che mettono a segno un uno-due che taglia le gambe ai liguri con i gol di Reca al 49' ed Eduardo al 56'. Nei minuti di recupero ancora Messias sigilla la partita firmando il 4-1.

In classifica il Crotone sale a quota 5 punti, sempre ultimo, mentre lo Spezia è a 10.