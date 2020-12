Inter, Conte prepara un nuovo modulo

23 Dicembre 2020

Antonio Conte pensa a un nuovo modulo.

L'allenatore nerazzurro, dopo le 6 vittorie di fila in campionato, ha provato in allenamento il 3-4-3. Secondo la Gazzetta dello Sport, per l'ultima gara del 2020 la Beneamata potrebbe sfidare l'Hellas Verona di Juric con un attacco composto da Ivan Perisic e Lautaro Martinez sulle fasce a supporto di Romelu Lukaku.

A centrocampo Stefano Sensi è in ballottaggio con Arturo Vidal per una maglia da titolare a supporto di Marcelo Brozovic, mentre potrebbe riposare Nicolò Barella. Sulle fasce Matteo Darmian è in vantaggio su Achraf Hakimi con Ashley Young confermato a sinistra.