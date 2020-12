Hugo Maradona cita per ingiuria alcuni giornalisti

17 Dicembre 2020

Il risarcimento richiesto a ciascuno – riferisce il Corriere del Mezzogiorno – ammonta a 100mila euro.

Hugo Maradona, il fratello di Diego, ha depositato una citazione per ingiuria ai danni del congiunto scomparso lo scorso 25 novembre a soli 60 anni di età. Lo ha fatto al Tribunale di Napoli, nei confronti di alcuni giornalisti.

Stando a quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno Hugo si è recato in Tribunale accompagnato dalla moglie Paola, insieme con l'avvocato Pisani che rappresenta anche altri familiari del campione argentino. “Maradona non è mai stato ladro, un evasore fiscale, come dimostra la decisione dei giudici. Sono stato il suo avvocato e conosco gli atti e le sentenze” ha riferito Pisani.

