5 Dicembre 2020

Simone Inzaghi celebra il successo di Cesena con lo Spezia.

Simone Inzaghi celebra il successo di Cesena con lo Spezia. “Sono soddisfatto, avevo chiesto determinazione contro una squadra tosta – osserva -. Sapevo che avremmo potuto soffrire contro un avversario che gioca molto bene a calcio. Dobbiamo ancora migliorare: determinate pause non ce le possiamo concedere, avremmo potuto evitare di prendere il gol nella maniera in cui lo abbiamo subito. Però abbiamo avuto poche ore per preparare questo incontro”.

“Immobile? Ho pensato di non farlo partire dal primo minuto, ma non ho potuto rinunciare a lui, perché avevo tanti problemi con infortunati e acciaccati nel reparto offensivo” aggiunge il tecnico della Lazio.