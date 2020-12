Fiorentina, tifosi stupiti: "Perché non ha giocato?"

30 Novembre 2020

Molti tifosi della Fiorentina sono rimasti stupiti dalla scelta di Cesare Prandelli di non convocare neanche Tofol Montiel, decisivo in Coppa Italia contro l'Udinese. Il giocatore spagnolo dopo il gol in coppa è finito addirittura in tribuna, ma per molti fans gigliati avrebbe potuto fare senz'altro meglio di alcuni attaccanti scesi in campo a San Siro contro il Milan.

Il giocatore è in ottima forma: una scelta tecnica che tanti tifosi della Fiorentina non hanno digerito, visto la mancanza di qualità e di idee mostrata dai viola in fase offensiva.