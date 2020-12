Brambati: "Juve imbarazzante, Pirlo ha sbagliato"

30 Novembre 2020

Il procutore sportivo ed ex calciatore Massimo Brambati a TMW Radio si è espresso in toni molto duri nei confronti della Juventus e di Andrea Pirlo: "Sono tanti a difendere questa situazione, che è imbarazzante. Non è che se Pirlo lo ha scelto la società, non si può dire che non ha sbagliato. Gli auguro tra 2-3 anni di essere il miglior allenatore del mondo. Ad oggi però altri sarebbero stati cacciati con questi risultati. Sarri dopo tre pari di fila con certe squadre sarebbe stato mandato via".

"La Juve - continua Brambati - si è fermata al settimo Scudetto. Bisogna capire perché Coman è stato dato al Bayern e ora è uno dei migliori al mondo. Sono state fatte delle scelte sbagliate a livello tecnico, non si è continuato a costruire. E' vero che è stato un mercato anomalo, che sia un'annata anomala, ma si stanno facendo le cose senza un progetto". Su Ronaldo: "Le squadre sono fatte di 25 elementi, non solo di uno. Puoi prendere Ronaldo per aiutarti ad arrivare fino in fondo, ma anche gli altri devono fare qualcosa".