Bonaventura e Vlahovic riaccendono la Fiorentina

23 Gennaio 2021

La Fiorentina batte 2-1 il Crotone: tre punti importanti per risalire in classifica.

Dopo il tremendo 0-6 in casa del Napoli, la Fiorentina si riscatta e batte il Crotone per 2-1 nell'ultima giornata d'andata del campionato di Serie A.

Basta un primo tempo ad alta intensità, alla squadra di Cesare Prandelli, per avere la meglio sui calabresi. Il vantaggio arriva al 20' con Bonaventura, autore di una splendida conclusione poco oltre il limite dell'area che non lascia scampo a Cordaz. Dodici minuti dopo arriva anche il raddoppio, firmato da Vlahovic: il serbo è abile a colpire da pochi passi, sfruttando al meglio l'assist di Ribery.

Nella ripresa i viola provano a gestire il vantaggio, ma il Crotone alza il ritmo e accorcia al 66', quando Simy colpisce di testa su cross di Pedro Pereira e batte Dragowski. Nonostante il tempo non manchi per provare l'assalto al pareggio, gli ospiti non riescono ad approfittare di qualche sbavatura di troppo della Fiorentina, che resiste fino al triplice fischio e trova così il sesto risultato utile casalingo in Serie A.