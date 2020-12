Virtus, la data dell'esordio di Belinelli

30 Novembre 2020

Marco Belinelli non vede l'ora di scendere in campo con la maglia della Virtus Bologna. Dopo aver firmato un triennale con le V Nere, l'ex stella NBA conta i giorni che lo separano dal suo rientro nel basket italiano (ultima apparizione in Serie A nella stagione 2006/07, quando giocava con la Fortitudo).

Il 34enne fuoriclasse giocherà la sua prima partita con la Virtus Bologna il prossimo 6 dicembre. Affronterà la Dinamo Sassari tra le mura amiche. Un appuntamento che attendono tutti i tifosi di basket. Il ritorno di Marco Belinelli è stato una boccata d'ossigeno per l'intero movimento cestistico italiano.