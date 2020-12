Gigi Datome vola alto sull'Eurolega

1 Dicembre 2020

Nel decennale di Radio Sportiva è intervenuto ai microfoni dell’emittente Gigi Datome, cestista nell'Olimpia Milano e capitano della nazionale italiana di pallacanestro. "Vi faccio gli auguri e i complimenti per i vostri dieci anni - ha sottolineato -. Esperienza NBA? Due anni molto intensi, è stato bello il percorso per arrivarci, penso di esserne uscito migliorato come giocatore e come persona. Ritorno in Italia? Nella vita bisogna essere pronti a tutti, non avevo programmi, è successo nell'anno giusto e sono contento di avere trovato una squadra ambiziosa come l'Olimpia Milano".

"Obiettivi – ha aggiunto -? Vogliamo fare passi avanti in Eurolega, intanto raggiungendo i playoff, dove se stai bene può succedere di tutto. Ma facciamo un passo alla volta. La geografia cestistica europea è diversa rispetto al passato, dobbiamo essere ambiziosi ma anche umili e realisti. Campionato italiano? Più competitivo, i grandi nomi fanno bene, sono contento del ritorno di Belinelli. Un peccato che non ci siano i tifosi, speriamo in un 2021 migliore per tutti".