Valentino Rossi si diverte con Luca e Uccio

9 Gennaio 2021

Valentino Rossi, Luca Marini e Alessio Salucci, alias Uccio, si sono divertiti in Bahrain.

L’equipaggio formato da Valentino Rossi, Luca Marini e Alessio Salucci, alias Uccio, ha chiuso al quarto posto assoluto la 12 Ore del Golfo disputata sulla pista di Sakhir, in Bahrain.

I tre si sono passati il volante della Ferrari 488 GT3 della scuderia elvetica Kessel Racing e hanno inanellato 339 giri, due in meno della McLaren 720S GT3 numero 33 del team 2 Seas Motorsport guidata dall’equipaggio Isa Bin Abdulla Alkhalifa (Bah), Ben Barnicoat (GB) e Martin Kodric (Ung). Seconda piazza per la Porsche 911 GT3 della Dinamic Motorsport degli svizzeri Roberto Pampinini, Mauro Calamia e Stefano Monaco, terza per la Mercedes AMG GT3 n.3 della Ram Racing degli inglesi Ian Loggie, Chris Froggatt e Callum Macleod.