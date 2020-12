Roger Federer parla chiaro sul rientro

14 Dicembre 2020

Il campione svizzero ha allontanato la possibilità di partecipare agli Australian Open.

Dopo le voci degli ultimi giorni è lo stesso Roger Federer a fare chiarezza sul suo futuro. Il campione svizzero ha parlato durante gli Sports Awards 2020 e, pur fugando le voci di ritiro, ha allontanato la possibile partecipazione agli Australian Open.

"Mi piacerebbe andare in Australia, ma per il mio ginocchio sarebbe una situazione molto dura – ha detto -. Non voglio fare passi affrettati finché non mi sentirò pronto. Queste prossime tre settimane potranno sicuramente aiutare, ma la mia priorità sono i tornei in estate: Wimbledon, le Olimpiadi e gli US Open".

Federer non gioca una partita ufficiale dallo scorso 30 gennaio, quando perse in semifinale, proprio in Australia, contro Djokovic. Il 7 febbraio giocò un incontro di esibizione con Rafael Nadal, poi lo stop per la pandemia di coronavirus e i problemi fisici che gli hanno impedito di completare la stagione.

Per il rientro in campo, quindi, l'attesa potrebbe essere ancora piuttosto lunga.