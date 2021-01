Un samoano per le Zebre Rugby

12 Gennaio 2021

Il 25enne samoano (194 cm di altezza per 115 kg) metterà la sua fisicità al servizio dei multicolor.

In vista della seconda metà di stagione 2020/21, la rosa delle Zebre Rugby si rinforza con l’arrivo di Potu Junior Leavasa, potente seconda/terza linea proveniente dai Counties Manukau Steelers con cui lo scorso autunno ha giocato otto partite segnando una meta nel principale campionato interprovinciale neozelandese Mitre 10 Cup.

Il 25enne samoano (194 cm di altezza per 115 kg) metterà la sua fisicità al servizio dei multicolor che, da qui a fine primavera, saranno impegnati in ben tre competizioni e che, durante la finestra del Sei Nazioni 2021, dovranno fare a meno di numerosi atleti Azzurri.

Oltre al campionato celtico Guinness PRO14 e alla coppa europea EPCR Challenge Cup, il XV di coach Bradley ad aprile scenderà infatti in campo nell’inedito torneo a sedici squadre Rainbow Cup che vedrà l’ingresso delle quattro massime franchigie sudafricane Bulls, Lions, Sharks e Stormers.

Nato a Moto?otua il 10 gennaio 1996, Potu Junior Leavasa è già arrivato a Parma e sarà a disposizione dello staff tecnico della franchigia federale fino al 30 giugno 2021, con possibilità di rinnovo di contratto. “Giocare a rugby è una bella opportunità e l’idea di poterlo fare con le Zebre mi entusiasmava molto! Le Zebre sono un club dalla storia recente che sta cercando di lasciare il segno nel Guinness PRO14, un torneo molto seguito, ricco di squadre competitive e di giocatori di rilievo internazionale che non vedo l’ora di affrontare. Sono davvero onorato di essere stato preso in squadra e adesso sono concentrando nel dare tutto me stesso per contribuire alla crescita del club” ha detto Potu Junior Leavasa.