Seven Maschile, gli uomini di Vilk

21 Gennaio 2021

Diciotto elementi chiamati per il raduno di Parma.

Andy Vilk, Responsabile Tecnico della Selezione Italiana Seven Maschile, ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per il raduno di Parma in calendario da domenica 24 a mercoledì 27 gennaio.

Gli Azzurri, il cui quartier generale sarà l’Hotel Villa Ducale, si alleneranno presso la Cittadella del Rugby del capoluogo ducale. Alle 13.30 di mercoledì 27 gennaio terminerà il raduno in esame.

Questo l’elenco dei giocatori convocati:

Giulio BERTACCINI (Valorugby Emilia)*

Francesco BOSSOLA (S.S. Lazio Rugby 1927)

Lorenzo Maria BRUNO (Sitav Rugby Lyons)*

Alessandro CIOFANI (Rugby Viadana 1970)

Massimo CIOFFI (FEMI-CZ Rovigo)*

Giulio COLITTI (Argos Petrarca)

Mattia D’ANNA (Mogliano Rugby 1969)

Alessio Gianluca GUARDIANO (Fiamme Oro Rugby)

Tommaso JANNELLI (Cus Milano Rugby)

Ratko JELIC (Rugby Viadana 1970)

Gabriele LEVERATTO (Verona Rugby)*

Edoardo MASTANDREA (FEMI-CZ Rovigo)*

Michael MBA (Fiamme Oro Rugby)*

Jona MOTTA (Rugby Milano)

Jacopo SALVETTI (Sitav Rugby Lyons)

Dario SCHIABEL (Argos Petrarca)

Josè Ignacio SPINELLI (Fiamme Oro Rugby)

Juan Alejandro WAGENPFEIL (Rugby Viadana 1970)

*membro dell’Accademia FIR Ivan Francescato