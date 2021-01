©Valentino Rossi: spunta un 'no' alla Suzuki

25 Gennaio 2021

La rivelazione di Davide Brivio su Valentino Rossi.

Davide Brivio, che dopo avere vinto il Mondiale con Suzuki si appresta a vivere una nuova esperienza in Formula 1, in una lunga intervista concessa a MotoGp.com ha svelato un retroscena di mercato. Che riguarda il suo amico Valentino Rossi. Nel 2012 la Suzuki, che preparava il rientro nelle corse, ha cercato di ingaggiarlo perché a partire dal 2014 salisse sulla sella di una moto di Hamamatsu.

"Mi è stato chiesto di parlare con Vale e io l’ho fatto: mi ha detto che Suzuki non era un’opzione che lo interessava. Valentino voleva tornare in Yamaha" ha sottolineato Brivio, soffermandosi sul periodo in cui il fuoriclasse di Tavullia aveva concluso la sua esperienza alla Ducati.

Ricevuto il no del ‘Dottore’ la Suzuki – che aveva intanto posticipato il suo rientro al 2015 – si è quindi orientata su Aleix Espargaró, considerato pilota veloce e capace di dare una mano allo sviluppo della due ruote nipponica, e sul giovanissimo Maverick Viñales.