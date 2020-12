Valentino Rossi: le parole di Lucio Cecchinello fanno discutere

27 Dicembre 2020

Il team manager di LCR Honda sostiene che la MotoGp è pronta a fare a meno del Dottore: "Perderemo forse le massaie, le nonne. Ma il core fan non se ne andrà".

Il team manager di LCR Honda Lucio Cecchinello in un'intervista a Gpone.com si dice certo che la MotoGp riuscirà a sostenere l'urto del ritiro di Valentino Rossi. "L'uscita di Rossi è possibile che allontani dagli schermi un pubblico di un certo tipo, la massaia, la nonna, ma non credo che il core fan se ne andrà. Valentino è in una fase calante e il pubblico si sta abiutando a seguire nuovi volti. La sua non è un'uscita di scena violenta e drammatica".

"Perderemo qualche fan, però non sono i consumatori tipo. L'uscita progressiva aiuta il pubblico a innamorarsi di un Miller, un Bagnaia, un Morbidelli".

"Prendi la F1: quando Senna morì tragicamente dicevano che la F1 avrebbe perso interesse. Invece la macchina è riuscita a ricreare un personaggio, come Schumacher e Hamilton. Forse avremo un po' meno italiani, forse più spagnoli, ma il nostro è uno sport globale. Non penso che gli italiani rinuncino alla MotoGp".