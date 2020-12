Valentino Rossi - Francesca Sofia Novello, dolce botta e risposta

4 Dicembre 2020

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, la coppia più bollente del circus, festeggiano un giorno importante della loro vita.

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello hanno festeggiato oggi il terzo anniversario di fidanzamento. La modella e presentatrice milanese sui social ha inviato un messaggio al Dottore: "Tre anni al tuo fianco. Ti amo tanto". Immediata la risposta del campione di Tavullia nove volte iridato: "Buon anniversario amore". Il rapporto va a gonfie vele, e si è rafforzato durante la quarantena della scorsa primavera, a Tavullia.

Francesca per la lieta occasione ha pubblicato una foto di loro due abbracciati in costume in barca, risalente all'estate: inutile dire che stia spopolando in rete, la Novello ha oltre 300mila followers. Poche settimane fa, la ragazza aveva postato un'immagine in cui mette in bella mostra quello che sembra un nuovo anello: che l'annuncio delle nozze sia dietro l'angolo?

Il numero 46 un mese fa era stato chiaro: "Arriva poi anche la consapevolezza che ci sarà una parte di vita diversa, con altre soddisfazioni, che però non saranno mai paragonabili a essere un pilota della MotoGP: mi piacerebbe essere padre, ma se devo aspettare di essere pronto non succederà mai, quindi a un certo punto getterò il cuore oltre l'ostacolo. È anche importante avere al proprio fianco la donna giusta".