Compleanno senza Simoncelli. Ma Marco vive ancora nei cuori di tutti

20 Gennaio 2021

Marco Simoncelli, mai dimenticato campione di motociclismo, avrebbe compiuto oggi 34 anni.

Marco Simoncelli, il 20 gennaio 2021, avrebbe compiuto 34 anni. Lo avrebbe fatto se non si fosse messo di mezzo il destino, in quella disgraziata domenica 23 ottobre 2011 che pose fine alla sua esistenza, in una tragica sequenza di eventi tanto assurdi quanto, purtroppo, veri.

Quel maledetto giorno la MotoGP correva a Sepang e il Sic, come tutti i suoi tifosi lo chiamavano per via delle grafiche televisive (perché la sigla "Sim" era occupata da Julian Simon), era carico. La sua stagione, fino a quel momento, era stata difficile per lui. La sua grande passione per le corse e la sua caparbietà senza pari lo avevano fatto finire nel mirino di alcuni colleghi, soprattutto spagnoli.

Dani Pedrosa e Jorge Lorenzo, in particolare, lo avevano accusato di eccessiva irruenza, per alcuni incidenti verificatisi negli anni precedenti. Ma il Sic si era rimboccato le maniche e, passando sopra ogni critica con il suo sorriso contagioso, era ripartito, conquistando un podio a Brno, il primo della carriera in MotoGP. I fasti della Classe 250 e del mondiale vinto nel 2008 erano però ancora lontani, il Sic pretendeva molto di più da se stesso e per se stesso, oltre che per tutti quei tifosi che lo amavano alla follia nella sua Coriano, nel resto d'Italia e non solo.

Poche ore prima della tragedia aveva registrato un filmato. Avvisava tutti di essere pronto per il GP della Malesia, di essersi preparato al meglio, di essere carico. Poi successe l'impreventivabile.