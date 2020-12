Andrea Dovizioso confronta Stoner e Valentino Rossi

24 Dicembre 2020

Il centauro forlivese: "Vale è una benedizione, il problema è che è impossibile risultare protagonisti con lui in pista".

L'ex centauro della Ducati Andrea Dovizioso, ripercorrendo la sua carriera ai microfoni di DAZN Spagna, ha confrontato Casey Stoner e Valentino Rossi, giudicando l'australiano ancora più talentuoso del Dottore: "Non si può dire che Valentino Rossi ad esempio non abbia talento, ma arriva ad esprimere la sua velocità attraverso il metodo. Casey Stoner invece sale in moto e piazza subito il giro veloce al primo tentativo. Per un qualsiasi rivale è la situazione peggiore da dover fronteggiare".

Il centauro di Tavullia è stato in ogni caso "una benedizione per tutti, italiani, spagnoli, è impossibile dire il contrario. Ha dato a questo sport una visibilità e una popolarità mai raggiunta prima. Il problema è che è impossibile risultare protagonisti se c’è anche lui in pista. Prima viene lui, poi tutti gli altri".