Valentino Rossi – Francesca Sofia Novello: lo scambio piccante

8 Gennaio 2021

Il Dottore insieme alla fidanzata alla 12 ore del Golfo si scatena sui social.

Valentino Rossi è impegnato insieme al fratello Luca Marini e all'amico Alessio "Uccio" Salucci nelle libere della 12 Ore del Golfo, che per ora li vedono intorno al terzo e quarto posto al volante della Ferrari 488 GT3 del team Kessel.

Ad accompagnarli ai box anche la fidanzata del Dottore Francesca Sofia Novello, protagonista di un siparietto divertente sui social con lo stesso Valentino. La ragazza ha pubblicato su Instagram una foto in cui abbraccia il numero 46, vestito di tutto punto prima di scendere in pista. Valentino ha risposto prendendola in giro: "Mi stai toccando il culo Amore", da qui la replica divertita di Francesca: "Sei un cretino".

Goliardate a parte, Valentino ha commentato così il primo giorno di prove: "Abbiamo fatto due turni di prove libere da tre ore. Di giorno abbiamo fatto il terzo tempo, di notte il quarto. Ci sono tanti piloti che vanno forte, ma pure noi siamo abbastanza veloci. Dobbiamo lavorare sul passo perché gli stint saranno di oltre un’ora, dobbiamo migliorare il balance della macchina per rimanere costanti. La pista è bella, non l’avevamo mai vista e ci siamo trovati tutti bene“.

Sul possibile live streaming ha risposto la stessa Novello: "Stiamo lavorando per avere il live streaming, stiamo rompendo le scatole agli organizzatori. Vi facciamo sapere nei prossimi giorni“.