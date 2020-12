Vettel saluta la Ferrari: l’ultimo omaggio di Binotto

13 Dicembre 2020

Un'altra gara amara per la Ferrari, senza punti anche nell'ultimo weekend di un 2020 che rappresenta il peggiore campionato da ben quarant'anni. Anche il Gran Premio di Abu Dhabi si conclude senza punti per la Rossa, sesta a fine anno nella classifica dei costruttori. Ma nel giorno dell'ultimo GP in rosso per Sebastian Vettel, arriva l'omaggio al tedesco anche da parte di Mattia Binotto.

L'analisi di fine domenica del team principal Ferrari è infatti in buona parte dedicata al quattro volte campione del mondo, che lascia Maranello sulle note di Adriano Celentano e con una dedica ai tifosi e al team.

Binotto su Vettel: "Sarai sempre parte della famiglia Ferrari"

"Per l'ultima volta ha corso per i nostri colori, quindi è una giornata comunque speciale – ha sottolineato Binotto -. Sebastian è il terzo pilota più vincente della storia in F1 della Ferrari, dopo Schumacher e Lauda. L'impronta che ha dato in sei anni è stata enorme, e sarà sempre uno di famiglia".

"Vettel era arrivato a Maranello con tante speranze e accolto da una grande attesa. Ci separiamo con tante gioie nel cuore e anche qualche rimpianto. Un peccato, ma la vita è così. La certezza però è che anche se l'anno prossimo sarà un avversario, Sebastian sarà sempre uno di noi", ha concluso il team principal della Ferrari.