Valtteri Bottas, spunta una clamorosa ipotesi per il 2021

6 Dicembre 2020

Spunta una clamorosa ipotesi per il 2021 di Valtteri Bottas. Jacques Villeneuve, non tenero con il finlandese (“Deve vergognarsi”), ipotizza ai microfoni di Sky Sport che la Mercedes potrebbe decidere di sostituirlo comunque, nonostante sia già stato firmato il contratto per il prossimo anno: di fatto, sostiene il canadese, potrebbe pagarlo ma affiancare a Lewis Hamilton George Russell, apparso molto brillante – benché non certo aiutato ai box – a Sakhir.

“Quella di Bottas è stata una brutta stagione e il week-end in cui non c’era Hamilton è stato uno dei peggiori” aggiunge il figlio di Gilles, rincarando la dose.