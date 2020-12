Toto Wolff perentorio su Sir Lewis Hamilton

31 Dicembre 2020

Il boss della Mercedes si congratula: "Ora è impareggiabile, un pioniere".

Il boss della Mercedes Toto Wolff ha inviato un messaggio a Lewis Hamilton per la sua nomina a baronetto grazie ai suoi meriti sportivi. "Lewis è uno dei più grandi piloti di tutti i tempi, nonché lo sportivo britannico contemporaneo di maggior successo. Da tempo è riconosciuto nel mondo per i suoi successi sportivi, e quest’anno ha unito il suo talento in pista alla lotta alla discriminazione. È stato un pioniere sotto ogni aspetto", è il messaggio del dirigente della scuderia tedesca al sette volte campionato del mondo.

"La notizia che è stato nominato Sir è un segno tangibile dei riconoscimenti meritati durante la sua carriera, con un impareggiabile successo nel motorsport. Il Regno Unito può essere orgoglioso di avere un campione e un ambasciatore del calibro di Sir Lewis Hamilton".