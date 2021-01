Toto Wolff, messaggio in codice a Lewis Hamilton

10 Gennaio 2021

"Lui sa che non è il centro di tutto", le parole sibilline del boss della Mercedes.

Continuano le trattative tra la Mercedes e Lewis Hamilton per il rinnovo del contratto del pilota inglese. Dopo la smentita delle indiscrezioni sulle pretese del sette volte campione del mondo (si vociferava di 40 milioni di sterline a stagione), a prendere la parola è il boss della scuderia tedesca, Toto Wolff, che ha inviato un messaggio al suo pilota.

"Hamilton sa di non essere il sole di un ipotetico sistema solare Mercedes. Sa di essere una parte molto importante dell’ingranaggio e che oltre ad essere veloce un pilota deve essere intelligente", è il messaggio riportato da Autosport.

Il dirigente austriaco non si dice preoccupato né troppo in apprensione per la scelta: "Non mi preoccupa il tema legato al rinnovo di Hamilton perché rispetterò sempre quelle che saranno le sue decisioni,che si tratti di continuare a correre con noi per ancora molto tempo o che si tratti di dedicarsi ad altri interessi".

"Dobbiamo essere sempre pronti per qualunque ‘palla curva’ che ci venisse lanciata addosso. Parliamo molto e siamo molto trasparenti tra noi, credo che ci sia ancora tanto da vincere insieme".