Stallo Lewis Hamilton  Mercedes: per Merzario è stato Wolff

15 Gennaio 2021

"Per Hamilton molto meglio Bottas come compagno" sottolinea Merzario.

Continua a tenere banco la telenovela del contratto che Lewis Hamilton non ha ancora firmato con la Mercedes. E così Sportal.it ha interpellato Arturo Merzario, ex pilota di Formula, nonché uno dei pochissimi a permettersi di dare del ‘tu’ a Enzo Ferrari, per un’opinione su una situazione assai particolare, soprattutto alla luce dell’incredibile serie di successi ottenuta dalla squadra tedesca, con l’inglese al volante, negli ultimi anni.

"Tutto è nato dalla prestazione di George Russell a Sakhir, ma ancora di più dalla mossa di Toto Wolff di affidare proprio a lui la macchina che Lewis non avrebbe potuto guidare in quel fine settimana a causa del Covid-19 – ha raccontato Merzario -. Probabilmente Hamilton pensava che il suo sostituto non sarebbe stato all’altezza e invece è andata come abbiamo visto tutti".

"Non si va tanto lontano dalla realtà se si pensa che Hamilton non farebbe i salti di gioia con un compagno del genere, ovviamente per lui è molto meglio Bottas: lo sanno tutti che il tuo primo avversario è quello che corre con la tua stessa macchina. Però Lewis deve rendersi conto che la ruota gira, puoi arrivare fino a un certo punto, poi l’età avanza e ci sono altri più giovani che possono scavalcarti: succede in qualsiasi lavoro, non vedo perché dovrebbe essere diverso nella Formula 1".