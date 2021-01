Sebastian Vettel tuona: “Non ho dimenticato come si guida”

2 Gennaio 2021

Il messaggio del pilota tedesco, che si appresta a iniziare la sua avventura in Aston Martin.

Sebastian Vettel si prepara anche psicologicamente alla sua avventura in Aston Martin. Il pilota tedesco in un'intervista al Frankfurter Rundschau ha spiegato quanto sia importante l'aspetto mentale dopo un anno così difficile: "È stata più una questione di curiosità. Sono estremamente entusiasta del progetto e non vedo l’ora di iniziare a lavorare attivamente. Nessuno può darti garanzie, ma il termine curiosità contiene già molta energia positiva e mi fido di questo".

"L’aspetto emotivo è fondamentale per me ora, soprattutto per come è andato l’ultimo anno. Il mio rapporto con la Ferrari non ha funzionato per una serie di motivi e questo porta anche a far esaurire l’euforia iniziale", sono le parole del tedesco.

“Non ho dimenticato come guidare, anzi sto analizzando il motivo per cui non sono riuscito a richiamare il cento per cento delle mie capacità", ha detto ancora il quattro volte campione del mondo.