Sebastian Vettel saluta la Ferrari con classe

13 Dicembre 2020

"Oggi è meglio non parlare della gara ma degli ultimi sei anni" ha detto Seb.

Sebastian Vettel dice addio alla Ferrari con grande classe. E cantando. Via radio ha dedicato una canzone alla scuderia Rossa e a tutto il team, sulle note di "Azzurro" di Adriano Celentano.

"Sono svuotato o sollevato – ha detto il tedesco dopo essere sceso per l’ultima volta dall’abitacolo di una monoposto di Maranello -? Forse tutte e due. Oggi è meglio non parlare della gara ma degli ultimi sei anni, che sono stati molto speciali per me. All’inizio è stato un sogno, alla fine invece un po’ triste, ma è andata così. Sono contento di fare questo prossimo passo, l’Aston Martin: non voglio però pensarci da subito, abbiamo un sacco di tempo per pensare a questa cosa".