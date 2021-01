Rinnovo Mercedes: Lewis Hamilton ha escluso un’opzione

16 Gennaio 2021

La lunga trattativa tra il sette volte campione del mondo e la scuderia tedesca prosegue in silenzio.

Prosegue in silenzio e non priva di ostacoli la lunga trattativa tra Lewis Hamilton e la Mercedes per la firma del nuovo contratto che dovrebbe legare il sette volte campione del mondo alla scuderia tedesca almeno per un'altra stagione. A novembre, dopo il settimo trionfo iridato, il rinnovo dell'ingaggio sembrava una formalità, ma dopo due mesi di attesa il futuro del campione anglocaraibico è molto meno certo.

In una intervista a The Race, Lewis Hamilton ha comunque escluso una delle opzioni sul tavolo, ovvero la sua uscita di scena dalla Formula 1. "C'è stato un momento in cui ho pensato che mi sarei ritirato al top. Ora sono al top, ma ho capito, nel 2020 in particolare, che ho una una responsabilità nei confronti della comunità di F1 per ciò che mi ha aiutato a creare, per spingere verso un cambiamento in meglio del circus. Così devo restare, e restare al top per continuare a spingere verso quel cambiamento".

"Non sono particolarmente turbato al pensiero del ritiro, non voglio farlo troppo presto ma neanche troppo tardi, quando sei in una curva discendente: non voglio che succeda. A me piacciono le sfide, e anche dopo la Formula 1 continuerò a mettermi in gioco, per continuare a far sentire la mia voce".