Rinnovo Lewis Hamilton: secca smentita della Mercedes

8 Gennaio 2021

Continua l'incredibile stallo tra il sette volte campione del mondo e il team tedesco.

Passano i giorni, ma il rinnovo di Lewis Hamilton con la Mercedes ancora non arriva. Lo stallo tra il sette volte campione del mondo e il team tedesco continua: la scuderia ha anzi seccamente smentito le indiscrezioni riguardanti la richiesta di Hamilton di uno stipendio pari a 40 milioni di euro a stagione e di un bonus del 10% in caso di vittoria del titolo costruttori.

"Sono voci di pura fantasia", è quanto trapelato dal team, secodo quanto riporta Formulapassion. "Non abbiamo nessun motivo per essere preoccupati per la nostra formazione piloti 2021". Lo sponsor Ineos sarà probabilmente il fattore chiave che porterà alla fumata bianca, anche se l'annuncio tarda ad arrivare.

Queste le parole negli scorsi giorni di Toto Wolff sul futuro del pilota anglocaraibico, che giovedì ha compiuto 36 anni: "Non c’è motivo per non continuare visto il successo avuto negli ultimi sette anni".