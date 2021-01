Rinnovo Lewis Hamilton: parla solo papà Anthony

12 Gennaio 2021

Silenzio dall'entourage del pilota inglese, mentre la Mercedes resta ottimista.

Il futuro di Lewis Hamilton è ancora in sospeso: il rinnovo del contratto, scaduto lo scorso 31 dicembre, tarda ad arrivare e mentre la Mercedes si professa ottimista non sono arrivati finora segnali da parte dell'entourage del pilota inglese.

A tranquillizzare i tifosi ci ha provato il padre del sette volte campione del mondo, Anthony Hamilton, al Daily Express: "Per quanto ne so, continuerà a correre. Ama le corse e ama quello che fa. Ora è una voce autorevole all’interno del mondo dello sport, ed è una cosa fantastica, ma per quanto ne so, proseguirà. Gli ho parlato ieri per l’ultima volta, e sicuramente continuerà a correre".

Secondo Anthony, Lewis non vuole continuare a correre solo per infrangere record: "Non corre per i trofei, ma corre perché ama ciò che fa e ama essere d’ispirazione per gli altri. Al momento i suoi successi stanno ispirando i ragazzini che hanno un sogno che vogliono realizzare".