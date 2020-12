Mick Schumacher lancia un messaggio a Sebastian Vettel

28 Dicembre 2020

Il pilota tedesco figlio del sette volte campione del mondo non vede l'ora di esordire con la Haas.

E' arrivata l'ora di Mick Schumacher. Dopo una lunga scalata durata sei anni e i trionfi in Formula 3 e Formula 2, il figlio del sette volte campione del mondo Michael, pilota dell'Academy Ferrari, si appresta ad esordire nella classe regina al volante della Haas. In una intervista alla Bild, Schumi Jr ha ringraziato e sfidato un driver che dalla Ferrari se ne è invece andato, Sebastian Vettel: "Vettel è il pilota con cui ho parlato di più e uno di quelli che conosco meglio. Ovviamente ce ne sono altri in F1 che conosco dai tempi dei kart. Ma Seb è quello con cui ho un rapporto da più tempo. Sono molto felice che sia rimasto in F1 con l’Aston Martin. Chiaramente è divertente, ora correremo contro. Non avrei mai potuto immaginare di dire una cosa del genere e non vedo l’ora".

Schumacher ha voluto ringraziare anche la madre, Corinna, vero punto di riferimento in questi anni difficili: "Mia madre è la numero uno, la mia migliore consigliera e la prima persona che chiamo. Era davvero felice del mio approdo in F1, ma mi ha detto che ha sempre saputo che avrei potuto farcela".

Il confronto con il padre: "Per me è ok essere confrontato con mio padre. Non mi dispiacciono le domande e le comparazioni. Chiaramente devo andare per la mia strada, ma mio padre è il migliore che ci sia mai stato in questo sport, dunque perché non dovrei prenderlo come riferimento?".