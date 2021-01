Mercedes, Valtteri Bottas tira dritto e avverte Lewis Hamilton

6 Gennaio 2021

Il pilota finlandese non sente le critiche e si dice pronto a sfidare il compagno nel 2021: "Miglioro ogni anno".

Valtteri Bottas va oltre le critiche e sfida Lews Hamilton per il Mondiale 2021. In questa stagione il pilota finlandese ha concluso con 124 punti di ritardo dal campione del mondo: "In tre gare non ho ottenuto punti e questo mi ha danneggiato in chiave-campionato. Per il resto, Hamilton ha fatto meglio di me in qualifica e in alcune gare. Ma è stato anche bravo a sfruttare gli episodi per girare i Gran Premi a suo vantaggio. Credo dunque che la mia stagione sia stata positiva" sono le parole riportate da Formulapassion.

La sua posizione alla Mercedes è stata messa in dubbio più volte l'anno scorso, ma ora Bottas tira dritto: "Anche se sto invecchiando, sono sempre più veloce. Ogni anno sento di avere sempre più possibilità di lottare per il titolo. Credo che abbia mantenuto un ritmo migliore in gara nel 2020: certo, può essere ancora migliore e posso essere ancora più costante. Sono tutti dettagli che devono essere migliorati: i margini di miglioramento li ho io così come li ha Lewis, che sta lavorando per diventare un pilota ancora più forte. Io devo sudare per migliorare più rispetto a quanto stia facendo lui. Credo che debba ancora raggiungere gli anni migliori della mia carriera".

"Se continuo a lavorare sodo, ogni traguardo è possibile, e per quanto riguarda la pressione, sono io che – lavorando così – la metto su me stesso, non l’ambiente esterno".