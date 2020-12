Mercedes, Lewis Hamilton raddoppia: le sue parole

26 Dicembre 2020

Ancora la firma con Mercedes non arriva, ma il pilota inglese rassicura i tifosi.

Conto alla rovescia per Lewis Hamilton: il contratto con la Mercedes sta per scadere ma si parla di un rinnovo biennale in arrivo dopo mesi di trattative e continui rinvii.

La firma ancora non arriva, ma il sette volte campione del mondo in una intervista rilasciata alla stampa inglese ha rassicurato i tifosi: "Non abbiamo ancora iniziato le conversazioni in merito. Toto e io dovremmo farlo nei prossimi giorni. Abbiamo viaggiato molto negli ultimi giorni, ma presto ci saranno novità".

Il rinnovo di Toto Wolff è stato l'ultimo tassello per l'accordo: "Sono felice ed orgoglioso del fatto che Toto abbia firmato il rinnovo. Lui è un leader importante per il team e i successi ottenuti non sarebbero stati possibili senza di lui. È una grande figura di spicco e penso che per la squadra sia meglio avere quella longevità”.

Anche l'ingresso dello sponsor Ineos come azionista del team è stato cruciale: "È bello vedere che c’è ancora impegno da parte della Mercedes, ma con il bonus di avere Ineos con noi, è fantastico vedere che faranno parte del team e che ci aiuteranno a far andare avanti la squadra per renderla ancora migliore. Sarà uno stimolo in più per noi per continuare ad alzare l’asticella, perché penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro nel corso degli ultimi anni. Ci sono le persone giuste al posto giusto. Credo che il futuro sia luminoso per questo team".