19 Gennaio 2021

Lewis Hamilton si sta allenando in Colorado.

La Mercedes e Lewis Hamilton fanno i brillanti sui social in attesa di ratificare l’accordo che li legherà per le prossime stagioni, a partire dal 2021.

La casa tedesca, su Twitter, ha postato l'immagine di una penna a sfera: "Non si sa mai quando ne hai bisogno". Un messaggio chiarissimo e ovviamente indirizzato al sette volte campione del mondo della Formula 1. Che, a sua volta, si è rivolto ai suoi tifosi, attraverso la medesima piattaforma. "Ehi mondo, è da un po' di tempo che non ci sentiamo – ha scritto -. Sono in montagna e mi alleno ogni giorno, ho la testa e il corpo in forma. Faccio escursioni ogni giorno con gli sci di fondo, una delle tre montagne qui è davvero impegnativa, è alta 3.400 metri. Adoro l'allenamento in quota, è molto più faticoso lavorare che a livello del mare".

Hamilton, che si trova in Colorado, ha anche fatto capire che qualcosa si sta muovendo. "C’è molto lavoro sullo sfondo, ci sono tante cose in gioco" ha aggiunto