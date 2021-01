Lewis Hamilton – Mercedes, David Coulthard è allarmato

23 Gennaio 2021

L'ex pilota scozzese individua cosa può essere andato storto nella trattativa.

L'ex pilota David Coulthard in un'intervista al sito Express Sport si è mostrato molto allarmato per la difficoltà nelle trattative per il rinnovo di contratto di Lewis Hamilton con la Mercedes. Lo scozzese non ha usato giri di parole: "Ci potrebbero essere una serie di ragioni, la Mercedes potrebbe ritenere di aver già ottenuto il massimo del valore da Lewis Hamilton".

"Il fatto che Lewis batta il record di titoli quest’anno, serve di più a lui o alla Mercedes? Se serve di più a Lewis diventare un otto volte campione del mondo, allora Mercedes non ci guadagna niente. Se serve di più alla Mercedes, allora non questo non darà realmente fastidio a Lewis, perché ottiene comunque l’ottavo titolo".

Ma il problema potrebbe non essere solo sportvo: "Nessuno dà via dei soldi solo perché qualcuno è gentile o è bravo in quello che fa. Ci deve essere un accordo su quello che è il valore percepito. Forse Lewis vuole più diritti di marketing per usare la sua immagine con la Mercedes, cosa che presumo non sia in grado di fare ora".

"Può usare la sua immagine personale, è un ambasciatore di Tommy Hilfiger, ma non avrebbe il diritto di avere una foto accanto, per esempio, a una vodka che porta il suo nome con una macchina di F1 dietro di lui, perché quei diritti appartengono alla squadra. Forse li sta negoziando. Si potrebbe scrivere un’enciclopedia su cosa può esserci in un contratto. Se puoi immaginare qualcosa, allora può essere in un contratto", sono le parole ripotate da Formulapassion.