Lewis Hamilton ha battuto la Mercedes: retroscena sul rinnovo

5 Gennaio 2021

Il sette volte campione del mondo sta per firmare il contratto: la scuderia tedesca ha ceduto su tutto.

Il rinnovo di contratto di Lewis Hamilton con la Mercedes è ormai solo questione di giorni. Secondo quanto riportano i giornali inglesi, la fumata bianca è in arrivo e il sette volte campione è il vero vincitore della trattativa.

Nonostante le difficoltà dell'intero circus causa pandemia, e i budget ridotti, il pilota anglocaraibico è rimasto fermo sulla richiesta del suo stipendio, che ha voluto identico a quello della scorsa stagione (40 milioni di sterline a stagione), più la clausola per assumere il ruolo di testimonial-ambassador Mercedes quando deciderà di chiudere con le corse. Lo riporta il Corriere della Sera.

La scuderia tedesca ha detto sì dopo l'ingresso in Mercedes dello sponsor Ineos, che si sarebbe accollata parte dello stipendio permettendo all'azienda di soddisfare il suo campione. Hamilton resterà così disoccupato ancora per poco: a breve arriverà l'annuncio ufficiale, poi si metterà a caccia dell'ottavo Mondiale per diventare il pilota più titolato della storia della F1.