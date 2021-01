Lewis Hamilton disoccupato: richiesta respinta, tutto rinviato

2 Gennaio 2021

Il pilota sette volte campione del mondo è ora senza squadra: la trattativa va per le lunghe.

Lewis Hamilton ufficialmente senza squadra: la trattativa per il rinnovo del contratto procede molto lentamente, e il suo vecchio accordo con la Mercedes è scaduto a Capodanno senza trovare un accordo tra le parti. Sia il team tedesco, sia il pilota britannico desiderano rinnovare e le discussioni proseguiranno, ma un annuncio non è dato per imminente: il nuovo termine è stato fissato a fine febbraio, alla vigilia dei test di Barcellona che apriranno la nuova stagione.

Hamilton nel primo trimestre del 2020 aveva avanzato una richiesta da 50 milioni di dollari per quattro anni, più una notevole indipendenza nella gestione della sua immagine. La pandemia ha cambiato tutto, con la Mercedes che ha rivisto al ribasso l'offerta, proponendo un contratto più breve, di un anno con opzione per il secondo e una cifra d'ingaggio inferiore.

Tutto bloccato: l'ingresso di Ineos, azienda britannica che ha acquisito il 33% delle quote della Mercedes, potrebbe dare un impulso importante per arrivare ad un accordo. Ma ci vorranno ancora due mesi per risolvere una situazione molto complicata.