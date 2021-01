Lewis Hamilton, anche Domenicali inizia ad avere fretta

21 Gennaio 2021

Il Ceo della Formula 1 si augura che Hamilton metta nero su bianco.

Stefano Domenicali, che si appresta a vivere la sua prima stagione da Ceo della Formula 1, con Sky Sport si è soffermato anche sul campione del mondo Lewis Hamilton, che non ha ancora firmato il nuovo contratto con la Mercedes: una vicenda che sta facendo versare fiumi d’inchiostro.

"Ci siamo sentiti nel periodo di Natale. Si sta preparando. Poi non sta a me dire a me se firmerà o non firmerà il rinnovo con la Mercedes – ha sottolineato -. Certo, ha una grande opportunità, non solo sportivamente parlando, di diventare il più forte del mondo con i numeri e con quello che sa fare. Ha infatti anche l'opportunità di continuare ad avere un ruolo che va al di là della dimensione sportiva. E lo potrà fare anche in futuro, in altre realtà. Ma sappiamo bene che un conto è essere un campione ‘operativo’ e che si sta giocando un risultato storico, un conto è farlo in un’altra dimensione”.

“Sono convinto e lo spero, come parte interessata, che possa andare tutto risolto in fretta" ha aggiunto Domenicali.