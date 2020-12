La Mercedes soccorre Valtteri Bottas

12 Dicembre 2020

Il finlandese è finito sulla graticola dopo la pessima esibizione di Sakhir.

Valtteri Bottas, finito nel mirino della critica dopo il Gran Premio di Sakhir e il confronto impietoso con il novellino George Russell, ha ricevuto ad Abu Dhabi il supporto del boss della Mercedes Toto Wolff, che ha ribadito che l'intero team supporta il pilota finlandese: "Bottas è un tipo tosto, ha una bella mentalità, il problema è che vorrebbe vincere e le sconfitte sono indigeste. Perdere i mondiali non gli fa piacere. Ma lui gode del sostegno totale e incondizionato della squadra e anno dopo anno è sempre più desideroso di vincere".

"Vincere contro il pilota più forte in circolazione potrebbe essere una grande soddisfazione per Valtteri, ma questo dipende esclusivamente da lui. Non solo io, ma tutti i membri della squadra, credono in Valtteri e tutti gli facciamo sentire la nostra vicinanza. Qui ha davvero il sostegno di tutti”.