I 52 anni di Michael Schumacher

3 Gennaio 2021

Sulle condizioni del sette volte campione del mondo di Formula 1 resta il massimo riserbo.

Michael Schumacher compie 52 anni. Un compleanno che, come ormai avviene da sette anni, il sette volte campione del mondo trascorre nella villa di Gland, in Svizzera, senza che da quel luogo trapeli una sola virgola riguardante le sue condizioni fisiche.

Pochissime le eccezioni, come quella del settembre 2019, quando si è saputo che Schumacher era stato brevemente trasferito a Parigi per alcune cure specifiche. Ma la famiglia (dalla moglie Corinna ai figli, con Mick pronto ad esordire nella categoria che ha reso grande il papà) è riuscita e sta riuscendo ancora a mantenere il massimo riserbo, selezionando attentamente i visitatori, i quali a loro volta non hanno mai tradito la fiducia del campione di Kerpen.

In un mondo come quello di oggi, in cui anche grazie ai social l'esposizione dei personaggi famosi è massima, quello della famiglia di Schumacher è un vero e proprio miracolo. Un segno di rispetto massimo per l'uomo, prima ancora che per il campione.