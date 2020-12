Lewis Hamilton positivo al Covid-19, niente Bahrain

1 Dicembre 2020

Anche la Formula 1 deve fare i conti con la seconda ondata di Covid-19 e a fermarsi ora tocca niente di meno che a Lewis Hamilton.

Il pilota inglese della Mercedes, fresco di settimo titolo mondiale, è infatti risultato positivo. Secondo quanto comunicato "ha sintomi lievi e per il resto è in gran forma e sta bene".

Ovviamente Hamilton è già in isolamento come prevede il protocollo e nel weekend non potrà quindi correre nella seconda gara prevista sul circuito del Bahrain, dove si è già corso domenica una prima gara vinta tanto per cambiare proprio da lui.

A sostituirlo dovrebbe essere il terzo pilota del team tedesco Stoffel Vandoorne, ma attenzione anche a Esteban Gutierrez.