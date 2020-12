2 Dicembre 2020

Jack Aitken beneficia dell'effetto domino.

Jack Aitken, 25enne pilota anglo-coreano, è al settimo cielo. Sarà lui a prendere il posto di George Russell sulla Williams in occasione del Gran premio del Bahrain del prossimo fine settimana. Russell, infatti, è stato reclutato dalla Mercedes in sostituzione di Lewis Hamilton, costretto a dare forfait a causa del Covid-19.

“Mi sento come se fossi salito sulla luna per questa opportunità e sono estremamente felice che anche George abbia la sua occasione – ha raccontato emozionato -. Mi sono sentito subito a casa quando sono entrato a far parte della Williams all'inizio di quest'anno: avere la possibilità di aiutare la squadra ad accumulare punti sfuggente è un'occasione estremamente soddisfacente. Farò tutto il possibile per prepararmi nei prossimi giorni, ma sinceramente mi sento pronto fino da Melbourne. Voglio anche augurare a Lewis una pronta guarigione e buona fortuna a George che ha avuto la possibilità di guidare la Mercedes questo fine settimana”.

Aitken ha già partecipato a una sessione di prove in Stiria con la FW43.